بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان اليوم الأحد 16-4-2017 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة أسوان والأهلي اليوم الأحد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة أخرى في الدوري الممتاز وذلك عندما يحل ضيفا على أسوان اليوم الأحد 16-4-207.

ويحتضن ستاد “أسوان” مواجهة أسوان والأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.

مشاهدة مباراة أسوان والأهلي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أسوان والأهلي في تمام التاسعة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل الاهلي هذا اللقاء مغردا وحيد في صدراة الترتيب برصيد 61 نقطة ، بينما يخوض أسوان هذه المباراة في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

أسوان والأهلي بث مباشر

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط من أجل الاقتراب خطوة كبيرة من تحقيق اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويخوض الأهلي هذا اللقاء منتشيا بفوزه الأخير أمام الاتحاد السكندري في الجولة السابقة أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف للاعبه عبد الله السعيد.

يوتيوب يالا شوت مباراة أسوان والأهلي اليوم 16-4-2017

ويعول الأهلي في مباراة اليوم على مهاجمه الكوليبالي سليماني كوليبالي في خط الهجوم وذلك لفك طلاسم دفاع أسوان.

بينما يتطلع أسوان لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم خطوة كبيرة نحو مناطق الأمان في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة أسوان والأهلي

تنقل قناة أون سبورتس مباراة أسوان والأهلي في تمام التاسعة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة و15 دقيقة بتوقيت السعودية.