أزمة الزمالك والمقاصة تشتعل.. لاعبو الأبيض في النادي لحضور التدريبات

لاعبو الزمالك يتواجدون في النادي لحضور المران

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التوافد على مقر النادي استعدادا لخوض التدريبات الجماعية التي من المقرر أن تنطلق في تمام الرابعة والنصف عصرا.

وكان الزمالك قد أعلن أمس أنه لن يخوض مواجهته اليوم أمام مصر المقاصة بسبب رفض اتحاد الكرة تأجيل المباراة في ظل رغبة كلا الفريقان.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه عصر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر إقامتها الأربعا المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قد منح الحكم محمد فاروق حكم مباراة 20 دقيقة لإنهاء المباراة في حالة عدم حضور الزمالك المباراة سيتم احتساب نتيجة المباراة لصاح المقاصة وخسم 3 نقاط من رصيد الزمالك.