ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة بايرن ميونيخ

بيل يغيب عن ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد ضربة موجعة قبل مواجهة فريقه المقبلة أمام بايرن ميونيخ في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستقبل ريال مدريد ضيفه بايرن ميونيخ الثلاثاء المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو” في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة “الماركا” الإسبانية بأن اللاعب لا يزال يعاني من إصابة في العضلات والتي أجبرته على الخروج من مباراة الإياب الأربعاء المقبل والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف.

وأشارت الصحيفة بأن اللاعب لن يكون جاهزا لمباراة الثلاثاء ، ولكن تجرى محاولات لتجهيزه للكلاسيكو أمام برشلونة.