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البدري يحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام أسوان

كتب علي نيوي
- 16 أبريل، 2017 2:37 م
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البدري

البدري يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز وعد الاستهتار أمام أسوان

وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه من الاستهتار في مواجهة اليوم أمام أسوان.

ويواجه الأهلي مضيفه أسوان في التاسعة والربع من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد البدري جلسة مع لاعبيه اليوم خيث طالبهم بضرورة بذل أقصة جهد خلال المباراة وعدم الاستهتار بالخصم واللعب على الفوز من الدقيقة الأولى.

كما طالب البدري من لاعبي الأهلي عدم وضع في الحسبان أن الدوري قد حسم وهو ما سيدفعهم للتراخي حيث حذرهم من هذا الأمر,

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