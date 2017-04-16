ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يثأر من تشيلسي بثنائية ويشعل البريميرليج

حسم مانشستر يونايتد موقعة القمة أمام ضيفه تشيلسي وذلك بعدما تغلب عليه بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ملع “أولد ترافورد” في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

بداية المباراة كانت قوية من جانب “الشياطين الحمر” حيث تمكن ماركوس راشفورد من إحراز الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 7 بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله أندريه هيريرا وضعته منفردا بحارس تشيلسي.

بعد الهدف حاول تشيلسي إدراك التعادل لكن الدقائق المتبقية من هذا الشوط انتهت دون أي جديد وينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أضاف أندريه هيريرا الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 49 من تصويبة قوية ، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز توقف رصيد تشيلسي عند 75 نقطة بقي بهم في المركز الأول ، بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 60 نقطة احتل بهم المركز الخامس.