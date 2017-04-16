بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأحد 16-4-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأحد

يخوض تشيلسي اختبارا صعبا مساء اليوم وذلك عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد اليوم الأحد 16-4-2017.

ويحتضن ملعب “الأولد ترافورد” معقل الشياطين الحمر مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل تشيلسي هذا اللقاء محتلا المركز الأول على سلم الترتيب برصيد 75 نقطة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه توتنهام ، فيما يدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة في المركز السادس برصيد 57 نقطة.

بث مباشر مانشستر يونايتد وتشيلسي

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط الهامة والتي ستقرب الفريق خطوة كبيرة من التتويج باللقب بعد موسم مميز.

ويأمل رجال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في تأكيد تفوقهم على اليونايتد بعدما ألحق به هزيمة قاسية في الدور الأول بأربعة أهداف نظيفة.

يويتوب يالا شوت مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم 16–2017

ويعول تشيلسي في مباراة اليوم على مجموعة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم البلجيكي إيدين هازارد ودييجو كوستا.

بينما يتطلع مانشستر يونايتد لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم والثأر من الخسارة في الدور الأول خاصة وأن المباراة تقام على ملعبه ووسط جماهيره.

ويعول البرتغالي جوزيه مورينيو في مباراة اليوم على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في خط الهجوم.

ويدرك مورينيو أن الفوز في مباراة اليوم هو الذي سيجعله يتمسك بأمل التواجد في المربع الذهبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

تنقل قناة بين سبورتس مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة – السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

