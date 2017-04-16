أحمد مرتضى: لن نخوض مباراة المقاصة اليوم ونستعد لمواجهة طلائع الجيش

أحمد مرتضى: الزمالك لن يلعب أمام المقاصة اليوم

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن فريق الكرة بالنادي لن يخوض مباراة اليوم أمام مصر المقاصة ولن يذهب إلى ملعب المباراة بسبب تعنت اتحاد الكرة وعدم اتخاذ قرار بتأجيل المباراة.

وسادت حالة من الجدل الشديد خلال الساعات الماضية بسبب قرار إقامة المباراة ورغبة كلا الفريقان في تأجيل المباراة إلا أن اتحاد الكرة أرسل خطابا لكلا الفريقان يفيد بإقامة المباراة في موعدها اليوم.

وقال عضو مجلس إدارة النادي في تصريحات إعلامية اليوم بأن الفريق لن يخوض مباراة اليوم ولن يذهب لملعب المباراة ، وسيخوض تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة.

وأضاف منصور بأن النادي طلب مرارا تأجيل المباراة لكن اتحاد الكرة رفض ، ونحن نرفض خوضها اليوم.