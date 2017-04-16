ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ليفربول ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي

ليفربول يتخطى عقبة وست بروميتش البيون بهدف نظيف

حقق ليفربول فوزا هاما على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “ذا هاوثورنس” في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

الشوط الأول من هذا اللقاؤء انتهى على واقع تقدم ليفربول بهدف نظيف عن طريق لاعبه البرازيلي روبرت فيرمينيو والذي أحرزه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني حاول أصحاب الأرض إدراك التعادل لكن محاولاتهم لم يكتب لها النجاح ، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة محتلا المركز الثالث ، بينما توقف رصيد وست بروميتش ألبيون عند 44 نقطة في المركز الثامن.