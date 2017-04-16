الغموض مستمر.. لاعبو الزمالك في منازلهم والمران في موعده

الزمالك يخوض مرانه في الثالثة عصر اليوم رغم لقاء المقاصة

ما زالت حالة من الغموض دائرة حول مصير مباراة الزمالك ومصر المقاصة التي من المقرر لها أن تقام مساء اليوم الأحد بناء على قرار من اتحاد الكرة المصري.

وكانت أزمة قد نشبت في الساعات الماضية بسبب رفض اتحاد الكرة لتأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة والإصرار على إقامتها اليوم، مما أثار غضب القلعة البيضاء.

وقبل ست ساعات من موعد المباراة، فإن لاعبو الزمالك مازالوا متواجدين في منازلهم حتى الآن، حيث لم يتجمع اللاعبين من أجل الذهاب لملعب المباراة.

وقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أجوستو إيناسيو خوض اللاعبين لتدريباتهم على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بصورة طبيعية في الثالثة من عصر اليوم.

ويبدو أن نادي الزمالك مازال متمسكاً بموقفه بعدم خوض المباراة في الموعد المقرر لها، على أن تقام يوم الثلاثاء القادم بحسب طلب رئيس القلعة البيضاء.