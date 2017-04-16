اخبار الاهلى

راحة 24 ساعة في الأهلي بعد مواجهة أسوان

كتب أحمد إبراهيم
- 16 أبريل، 2017 12:30 م
20,206
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البدري يقرر إراحة لاعبي الأهلي بعد مواجهة أسوان

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري منح لاعبي فريقه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد المواجهة التي ستجمعه مع أسوان.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع أسوان مساء اليوم الأحد على ملعب المدينة الجنوبية في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

وينوي البدري منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات لمدة يوم واحد فقط لتمتد طيلة يوم الأثنين، في ظل عودة الفريق إلى القاهرة في الساعات الأولى منه.

ويستأنف لاعبو الأهلي تدريباتهم من جديد يوم الثلاثاء القادم من أجل الاستعداد للمباريات المقبلة للفريق بالدوري المصري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الاهلي يتربع حالياً على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة، بفارق سبع نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني.

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