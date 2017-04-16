ثنائي الأهلي المصاب يواصل التأهيل في مران المسبتعدين

تدريبات تأهيلية لمروان محسن وأحمد حجازي في مران الأهلي

واصل الثنائي أحمد حجازي ومروان محسن تدريباتهما التأهيلية في مران النادي الأهلي صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض لاعبو الأهلي المستبعدون من مواجهة أسوان تدريبات بدنيا إلى جانب بعض تدريبات الكرة صباح اليوم تحت قيادة طارق على العزيز أخصائي التأهيل.

واستمر مران الاهلي لمدة 60 دقيقة، بمشاركة كلاً من مسعد عوض، مؤمن زكريا وحسين السيد إلى جانب عدد من اللاعبين المصابيين.

وغاب الثلاثي عماد متعب، أكرم توفيق وأحمد حجازي عن المران في ظل حصولهما على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للغياب.

وأدى أحمد حجازي جلسة تأهيل وعلاج طبيعي في صالة الألعاب البندية من أجل التخلص من ألام العضلة الضامة التي لاحقته خلال الأيام الماضية.

كما خاض مروان محسن تدريبات علاج طبيعي تحت قيادة طارق عبد العزيز الذي حرص أن يكون المران مكثفاً للاعب.