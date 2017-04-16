جمعة وتوفيق يغيبان عن مران الأهلي

جمعة وتوفيق يحصلان على إذن بالغياب عن مران الأهلي

حصل الثنائي صالح جمعة وأكرم توفيق على إذن قبل الغياب عن مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض لاعبو الأهلي المسبتعدون من مباراة الفريق أمام أسوان مران صباح الأحد على ملعب مختار التتش استعداداً للمباريات المقبلة.

وشهد المران غياب أكرم توفيق وصالح جمعة بعدما حصل على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والذي سمح لهما بالغياب.

وجاء غياب الثنائي عن التدريب بسبب ظروف خاصة بهما، حيث قاما بالحديث مع مدير الكرة حولها مما أدى إلى السماح لهما بالغياب.

ومن المقرر أن ينتظم صالح جمعة وأكرم توفيق في تدريبات الأهلي بداية من يوم الثلاثاء القادم استعداداً للمشاركة في المباريات المقبلة بالدوري.