غياب جديد لمتعب عن مران مستبعدي الأهلي

متعب يغيب عن مران الأهلي ولكن بدون إذن

غاب اللاعب عماد متعب مهاجم النادي الأهلي عن مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الأحد لمستبعدي الأحمر من مواجهته أمام أسوان.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع أسوان مساء اليوم الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري.

وسبق لمتعب أن غاب عن مران مستبعدي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، وهو ما أدى لتعرضه لغرامة مالية وفقاً لما تنص عليه لائحة الفريق.

إلا أن متعب حصل على إذن بالغياب عن مران اليوم من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حيث سمح الأخير له بالغياب.

وفضل الجهاز الطبي للأهلي منح متعب راحة من التدريبات والعلاج الطبيعي خلال مران اليوم بعد الحقنة التي حصل عليها يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن ينتظم متعب في تدريبات الأهلي بداية من يوم الثلاثاء القادم بعد عودة الفريق من رحلته الحالية إلى أسوان.