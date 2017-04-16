سموحة: مبدئنا يؤكد أن لاعب الزمالك لن يعود مجدداً!

سموحة: من المستحيل أن يعود أحمد جعفر لنا

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري على صعوبة عودة اللاعب أحمد جعفر مهاجم الزمالك الحالي إلى فريقه من جديد.

وشهدت الفترة الماضية غياب طويل لجعفر عن التواجد في تشكيل الزمالك تحت قيادة عدد من الاجهزة الفنية مما يدفع اللاعب للرحيل عن الفريق.

وتواردت تقارير إعلامية تؤكد على احتمالية عودة جعفر من جديد إلى نادي سموحة، وهو ما نفاه فرج عامر بشكل قاطع خلال حديثه.

وقال رئيس سموحة:” من المستحيل أن يعود جعفر لنا، لدينا مباديء تمنعنا من التعاقد مع مهاجم الزمالك من جديد في الفترة المقبلة “.

واختتم: ” جعفر وقع للزمالك بعدما حصل على مقدم التعاقد من نادي سموحة قبل بداية الموسم الجاري، وبالتالي فإن عودته لنا باتت مستحيلة “.