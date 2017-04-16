الأهلي يرد.. هل يدفع 10 مليون جنية لضم موهبة الأسيوطي؟

الأهلي: لن ندفع المبلغ المطلوب لضم عنتر لأنه مبالغ فيه

أوضح مسؤولو النادي الأهلي حقيقة وجود النية لدفع مبلغ 10 مليون جنية مصري من اجل التعاقد مع اللاعب محمد عنتر صانع ألعاب فريق الأسيوطي.

وكانت تقارير إعلامية قد تداولت أنباء حول توقيع محمد عنتر للأهلي خلال الأيام الماضية، إلى جانب رغبة فريقه في الحصول على مبلغ 10 مليون جنية.

إلا أن مصدر في النادي الأهلي أكد على صعوبة أن تدفع إدارة القلعة الحمراء المبلغ المطلوب من أجل التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشدد المصدر على أن المبلغ المطلوب للتعاقد مع عنتر يعد مبالغاً فيه، مشدداً على صعوبة دفع 500 ألف دولار من أجل التعاقد مع اللاعب.

الجدير بالذكر أن الأهلي ينوي إبرام عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات المقبلة، حيث بدأ التجهيز للأمر خلال الفترة الحالية.