التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة المقاصة

إيناسيو يستقر على ملامح تشكيل الزمالك أمام المقاصة

استقر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على ملامح تشكيل فريقه في مواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

وأعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الاحد في اللقاء المؤجل من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

وشهدت الفترة الماضية جدلاً حول موعد إقامة المباراة في ظل اعتراض الزمالك على موعد اللقاء وطلبه للتاجيل، مما أدى بتهديده بعدم خوض المواجهة.

وجاء تهديد الزمالك ليعلن بعدها اتحاد الكرة عن عقوبات على الفريق في حال تخلفه عن التواجد في ملعب المباراة خلال الوقت المحدد لها.

وفي حال إقامة اللقاء في موعده، فإن التشكيل المتوقع للزمالك سيتكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: حسني فتحي، علي جبر، محمود حمدي الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد، معروف يوسف، محمد إبراهيم، محمود شيكابالا، ستانلي أوهاويتشي.

خط الهجوم: باسم مرسي.