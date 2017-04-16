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التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة أسوان

كتب أحمد إبراهيم
- 16 أبريل، 2017 10:20 ص
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البدري يستقر على ملامح تشكيل الأهلي في مواجهة أسوان

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على ملامح تشكيل فريقه في المواجهة التي ستجمعه مع أسوان مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع أسوان على ملعب الأخير مساء اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

وينوي البدري الاعتماد على نفس التشكيل الذي خاض به المباراة السابقة للفريق في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وكان الأهلي قد تفوق على الاتحاد بهدف نظيف ليحافظ على تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري منفرداً برصيد 61 نقطة.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي، محمد نجيب، سعد سمير، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، عبد الله السعيد، أحمد حمودي

الهجوم: سليماني كوليبالي

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