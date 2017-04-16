موعد مباراة الاهلي واسوان 16-4-2017 في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الاهلي واسوان بث مباشر

يدخل النادي الأهلي مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأحد عندما يلتقي مع فريق أسوان في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وأسوان في التاسعة و15 دقيقة بتوقيت القاهرة – العاشرة و15 دقيقة بتوقيت السعودية- من مساء اليوم.

بث مباشر يوتيوب مباراة الاهلي واسوان

يخوض الأهلي المباراة متربعاً على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 61 نقطة، بفارق سبع نقاط عن مصر المقاصة أقرب ملاحقيه.

أما أسوان فيمتلك في رصيده 18 نقطة ليتواجد بهم في المرتبة رقم 15 مما يجعل الفريق مهدداً بالتواجد ضمن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثاني.

بث مباشر يلا شوت مباراة الاهلي واسوان

توجهت بعثة النادي الأهلي إلى مدينة أسوان صباح أمس السبت من أجل الدخول في معسكراً هناك لمدة يوم واحد فقط قبل المباراة.

وجاء سفر الأهلي عن طريق الطيران بهدف عدم إجهاد اللاعبين نظراً بعد المسافة بين القاهرة وأسوان، إلى جانب توالي المباريات في الفترة الأخيرة.

مشاهدة مباراة الاهلي واسوان

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على ملامح تشكيل فريقه في مواجهته أمام اسوان، حيث يأتي التشكيل المتوقع مكوناً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي، محمد نجيب، سعد سمير، على معلول

الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، عبد الله السعيد، أحمد حمودي

الهجوم: سليماني كوليبالي