الزمالك يحارب الأهلي على ضم نجم المقاصة

الزمالك ينضم لسباق ضم نجم المقاصة

دخل نادي الزمالك بقوة في سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع احمد داودا نجم نادي مصر للمقاصة في الصيف المقبل.

وفتح مسئولو نادي الزمالك باب المفاوضات مع إدارة المقاصة من أجل الحصول على خدمات احمد داودا في الموسم القادم.

مرتضى منصور يسعى لهزيمة الأهلي في سباق أحمد داودا

ويقود مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بنفسه مفاوضات ضم جناح الفريق الفيومي، حيث يعمل على حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ويتنافس الفارس الأبيض مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، الذي يراقب هو الأخر اللاعب بعد تألقه مع المقاصة هذا الموسم.