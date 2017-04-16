اخبار الاهلي .. الأحمر يحسم صفقة أبو تريكة الجديد خلال أيام

اخبار الاهلي الاحمر يقترب من ضم نجم الأسيوطي

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع اللاعب محمد عنتر نجم نادي الأسيوي سبورت والملقب بأبو تريكة الجديد.

ونجح مسئولو الأهلي في الحصول على توقيع اللاعب محمد عنتر نجم فريق الأسيوطي، ليصبح قريباً من ارتداء القميص الأحمر في الموسم المقبل.

الاهلي اليوم جلسة بين الأهلي والأسيوطي لحسم صفقة عنتر

ويعقد مسئولو المارد الأحمر جلسة مع مجلس إدارة الأسيوطي عقب إجازة شمس النسيم، من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي والاتفاق على المقابل المالي لضم اللاعب.

وجاء الحصول على توقيع اللاعب بمباركة حسام البدري المدير الفني للفريق الذي أبدى إعجابه الكبير بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.