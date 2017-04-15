عرض جديد يهدد أحلام الأهلي والزمالك في مهاجم إنبي

عرض أوزبكي لنجم إنبي

تلقى عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، عرضاً جديداً من أحد اندية أوزباكستان من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

وقدم أحد اندية الدوري الأوزبكي عرضاً مغرياً من اجل الحصول على خدمات مهاجم إنبي عمرو مرعي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويناقش مسئولو النادي البترولي العروض المقدمة للاعب مع نهاية الموسم الحال]، من أجل حسم مصيره، حيث بات اللاعب قريباً من الاحتراف خارج الدوري المصري.

أحلام الأهلي والزماك مهددة لضم عمرو مرعي

وأصبحت أحلام الأهلي والزمالك في ضم مهاجم الفريق البترولي، في خطر كبير بعد العرض الأوزبكي ومن قبله عرض النجم الساحلي التونسي.