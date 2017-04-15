ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وساثامبتون

السيتي يحقق فوز كبير على ساوثامبتون

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق ساوثامبتون بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي.

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول بين مانشستر سيتي وساوثامبتون، حيث فشلا كلا الفريقين في زيارة شباك الأخر.

السيتي ضرب ساوثامبتون ثلاثية في البريميرليج

وفي الشوط الثاني، كشر السيتي عن أنيابه، وأحرز ثلاثة أهداف عن طريق كومباني وليروني ساني وأجويرو في الدقائق 55 و 77 و 80.

وبتلك النتيجة، رفع السيتي رصيده لـ64 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد ساوثامبتون عند 40 نقطة في المركز الـ9.