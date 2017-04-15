الزمالك يحصل على توقيع نجم المصري

الزمالك يحسم ثاني صفقاته

نجح مسئولو الزمالك في الحصول على توقيع اللاعب احمد كابوريا نجم النادي المصري البورسعيدي، تمهيداً لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وعلم “اخبار الأهلي” ان احمد كابوريا جناح النادي المصري وقع على عقود الرغبة للعب لنادي الزمالك، مع حصوله على مقدم التعاقد.

الزمالك يتحرك لضم أحمد كابوريا

ويستعد مسئولو الأبيض للتحرك من أجل فتح باب المفاوضات مع إدارة النادي البورسعيدي لضم اللاعب.

جدير بالذكر ان الزمالك يرغب أيضاً في ضم اللاعب أحمد جمعة مهاجم المصري عقب نهاية الموسم الجاري.