التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام ريال سوسيداد

إنريكي يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره ريال سوسيداد بعد قليل في الكامب نو في مباراة الجولة الـ32 بالدوري الإسباني.

ويغيب البرازيلي نيمار عن مباراة اليوم بسبب قرار إيقافه من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم ثلاث مباريات بشكل رسمي.

ألكاسير بديل نيمار في تشكيلة برشلونة

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ألبا – بيكيه , أومتيتي ,سيرجي روبيرتو

خط الوسط: بوسكيتس , جوميز , راكيتيش

خط الهجوم: ميسي , سواريز , الكاسير ..