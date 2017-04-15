ملخص ومشاهدة ونتيجة وأهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد

برشلونة يواصل مطاردة ريال مدريد على الصدارة

واصل فريق برشلونة الإسباني مطاردته لغريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر، بعد فوزه الصعب على حساب فريق ريال سوسيداد اليوم.

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على حساب نظيره ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة الـ32 بالدوري الإسباني على ملعب الكامب نو.

برشلونة ينتزع فوز صعب على ريال سوسيداد بثلاثية

وتقدم برشلونة بهدفين من توقيع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين 17 و37، ثم أحرز ريال سوسيداد الهدف الأول في الدقيقة 42 عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز أومتيتي هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة42، ثم أضاف باكو ألكاسير الهدف الثالث في الدقيقة 44، قبل يضيف سوسيداد الهدف الثاني في الدقيقة 46 عبر لاعبه خافيير بريتو، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة 3 – 2.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده لـ72 نقطة بفارق ثلاثنقاط عن الريال المتصدر، بينما تجمد رصيد سوسيداد عند 52 نقطة في المركز السابع.