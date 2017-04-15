مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم السبت 15– 4 – 2017

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر

يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره ريال سوسيداد في مباراة الجولة التاسعة والعشرين ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال سوسيداد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

بث مباشر يوتيوب مباراة برشلونة وريال سوسيداد

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة الليلة ومواصلة مطاردة المتصدر، غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر، حيث يسعى البرسا لحصد النقاط الثلاث.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السابع برصيد 52 نقطة.

بث مباشر يلا شوت مباراة برشلونة وريال سوسيداد

ويدخل الفريق الكتالوني مباراة الليلة مدججاً بكتيبة نجوم وعلى رأسهم، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والأوروجوياني لويس سواريز.

ويأمل لويس إنريكي في العودة لسكة الإنتصارات وتخطي الهزيمة السابقة للفريق أمام يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد

من المقرر أن تنقل مباراة برشلونة وريال سوسيداد عبر قناة بي إن سبورت والمقررة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.