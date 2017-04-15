حسام البدري يهدد غزال الأهلي

البدري يظهر العين الحمراء لمهاجم الأهلي

وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تهديداً شديد اللهجة لعمرو جمال مهاجم الفريق بسبب ما فعله في مباراىة الاتحاد الماضية.

وكان عمرو جمال قد اشطاط غضباً بعد الدفع بالنيجيري أجاي العائد من الإصابة وعدم مشاركته في مباراة الاتحاد، حيث قام بركل زجاجة المياة في غرفة الملابس.

وأبدى حسام البدري مدرب الأهلي غضبه العارم من تصرف عمرو جمال بعد نهاية مباراة الاتحاد السكندري بسبب عدم مشاركته في اللقاء.

البدري يوجه تحذير شديد اللهجة لعمرو جمال

وهدد البدري اللاعب بانه في حالة تكرار نفس الأمر في المباريات المقبلة، سيكون مصيره التجميد والرحيل في نهاية الموسم.