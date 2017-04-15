رسميا.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة في موعدها

اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة الزمالك ومصر المقاصة غدا

رفض اتحاد الكرة طلب كلا من نادي الزمالك ومصر المقاصة بتأجيل مباراتهما ، ليقرر إقامتها في موعدها غدا وذلك في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الناديان قد أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يطلبان تأجيل المباراة ، لكن اتحاد الكرة رفض طلبهما لتقام المباراة في موعدها غدا.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا إلى كلا الناديان يفيد بأن الجهات الأمنية رفضت تأجيل المباراة وقررت إقامتها في موعدا غدا على ستاد بترو سبورت بدون جمهور.

وأصدر المستشار مرتضى منصور بيانا ناريا منذ قليل يهاجم فيه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بسبب هذه المباراة.