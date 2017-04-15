بالفيديو.. بيان ناري من مرتضى منصور بسبب مباراة الزمالك والمقاصة

مرتضى منصور يشن هجوما حادا على عامر حسين ويطالب محمود طاهر بالتدخل

آصدر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي للنادي للحديث عن ملف تأجيل مباراة الفريق الكروي امام مصر المقاصة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

“عامر حسين رئيس لجنة اتحاد الكرة يريد اختلاق بعض الأزمات في الزمالك، ويعلق مشاكل اتحاد الكرة على الأمن، والأمن لا يعرفه من الأساس”.

“سؤال.. كيف يحصل أحمد فتحي لاعب الأهلي على 3 إنذارات وخاض بعدها مباراة مع فريقه بمسابقة الدوري، هل أصاب المسئولين بالمسابقات بالعمى؟”.

“عامر حسين يعمل لدى لجنة الأندية، نحن لا نعمل عند أحد، قرر تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة دون الحصول على إذن مسئولي الناديين ليوم الأحد، رغم اعلانك تأجيل المباراة لأجلى غير مسمى”.

“رئيس اتحاد الكرة تحدث مع المستشار (مرتضى منصور) بالإضافة للمدير التنفيذي للاتحاد، وأبلغوا رئيس النادي بتأجيل المباراة ليوم الثلاثاء المقبل”.

“أين الحس الأمنى في اتحاد الكرة بتأجيل المباراة ليوم الأحد؟ لو هناك حس أمني بالفعل لكان تم تأجيل المباراة لحين انتهاء الأخوة الأقباط بأعيادهم وعيد شم النسيم الذي يحتفل به الجميع مسلم ومسيحي”.

“يجب ألا ينسى عامر حسين أن رئيس النادي عضو برلمان ويستطيع معرفة الحقيقة بعد أن تحجج رئيس لجنة المسابقات بخوض المباراة يوم الأحد بقرار الأمن، الأمن فضل من الأساس عدم خوضها يوم الأحد، البلاد في حالة لا تتحمل هذا الكذب، كل القرارات الأمنية تثبت عكس حديثه”.

“بعض الأقاويل ترددت من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الزمالك سيقوم بتفويت المباراة لمصر المقاصة! عيب ما تقوله، أنت تتحدث عن نادي كبير ومحترم هو نادي الزمالك، نحن نكن كل الإحترام للنادي الأهلي فعليك أحترام الزمالك رغم عنك، الزمالك أكبر منك، وعلى محمود طاهر رئيس الأهلي بالتدخل في هذه المهزلة لأن علاقة الناديين علاقة محترمة ويجب أن تستمر، ولا داعي أن يتدخل الأهلي في قضية تخص الزمالك والمقاصة، فلا يصح أن يتدخل النادي الأحمر في كل شئ يخص الزمالك”.

“أخيراً.. الزمالك أكبر من كل التافهين الذي يحاولون الزج بأسم النادي بالتفويت للمقاصة، الرسالة للجميع”.