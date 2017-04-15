بالفيديو.. يوفنتوس يواصل الزحف نحو لقب الكالتشيو بثنائية في بيسكارا

يوفنتوس يقترب من لقب الكالتشيو بثنائية في بيسكارا

واصل يوفنتوس زحفه نحو لقب الكالتشيو وذلك بعدما حقق الفوز خارج ملعبه أمام مضيفه بيسكارا بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد “ادرياتيكو” ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

منح الأرجنتيني جونزالو هيجوايين فريق السيدة العجوز الهدف الأول في الدقيقة 22 ، وعاد نفس اللاعب ونجح في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 43 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين دون مقابل.

ولم يشهد الشوط الثاني أي أهداف أخرى لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس بهدفين نظيفين.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 80 نقطة في المركز الأول ، بينما توقف رصيد بيسكارا عند 14 نقطة في المركز الأخير.