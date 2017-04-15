موراتا يقود هجوم ريال مدريد أمام سبوتينج خيخون

تغييرات في تشكيل ريال مدريد أمام خيخون

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه سبورتينج خيخون في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

وشهد تشكيل ريال مدريد لهذه المباراة تغييرات كثيرة بعد غياب كلا من جاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رنالدو عن المباراة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى : كاسيا

خط الدفاع : دانيلو – راموس – ناتشو – كوينتروا

خط الوسط : كوفاسيتش – أسينسيو – خاميس رودريجيز – إيسكو