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رمضان صبحي على مقاعد بدلاء ستوك أمام هال سيتي

كتب علي نيوي
- 15 أبريل، 2017 3:04 م
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رمضان صبحي ستوك

رمضان صبحي احتياطيا مع ستوك سيتي أمام هال سيتي

أعلن الإنجليزي مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه هال سيتي في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

وجاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي :

وجاء رمضان صبحى على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

حراسة المرمى : جرانت

خط الدفاع : شوا كروس – مارتينز إيندي – مونيزا – جونسون

خط الوسط : كاميرون – أدام – بيترز – شاكيري

خط الهجوم : بيراهينو – أرناتوفيتش.

أما البدلاء :

بوتلاند – باردسلي – ضيوف – والترز – إيمبولا – كرواتش – رمضان صبحي.

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