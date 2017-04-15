محمد فاورق يُدير مواجهة الزمالك والمقاصة

محمد فاورق يدير مواجهة الزمالك والمقاصة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح تعيين محمد فاورق لإدارة مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة والتي من المتوقع أن يتم تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤحلة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاون فاوق كلا من تحسين السادات ومحمود أبو الرجال “حاملي راية” ، ومحمد شطا حكم رابع.

وكان كلا الفريقان قد خاطبا اتحاد الكرة من أجل تأجيل المباراة ، لكن اتحاد الكرة رمى الكرة في ملعب الأمن ، حيث من المتوقع أن تقام الثلاثاء المقبل.