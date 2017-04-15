بالفيديو.. تعادل إيجابي مثير يحسم ديربي الغضب بين إنتر وميلان

التعادل الإيجابي يحسم ديربي الغصب

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ديربي “الغصب” بين إنتر ميلان وذلك في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب “سان سيرو” في قمة مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

بداية المباراة كانت قوية من جانب كلا الفريقان حيث سعى كل فريق في خطف الأسبقية ، لكن النصف ساعة الأولى مرت دون أي جديد ، وفي الدقيقة 36 نجح الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي من افتتاح النتيجة محرزا الهدف الأول لصالح الإنتر ، وعاد نفس اللاعب في الدقيقة 44 محرزا الهدف الثاني لفريق لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني حاول ميلان تقليص النتيجة وونجح في ذلك بعدما أحرز أليسيو رومانيولي الهدف الأول للميلان في الدقيقة 83 ، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع نجح كريستيان زاباتا في إدراك التعادل للميلان لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبهذا الفوز رفع ميلان رصيده إلى 58 نقطة احتل بهم المركز السابع ، كما رفع إنتر ميلان رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثامن.