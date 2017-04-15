المحترفين

محمد صلاح يقود هجوم روما أمام أتلانتا

كتب علي نيوي
- 15 أبريل، 2017 2:03 م
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محمد صلاح

محمد صلاح أساسيا مع روما أمام أتلانتا

أعلن الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه أتلانتا في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

وشهد تشكيل ذئاب العاصمة الإيطالية تواجد المصري محمد صلاح في خط الهجوم ، حيث دفع به سباليتي بجوار البوسني إيدين دزيكو.

وجاء تشكيل روما كالتالي :

حراسة المرمى : تشيزني

خط الدفاع : روديجير – فازيو – مانولاس – روي

خط الوسط : دي روسي – ستروتمان – نانيجولان – بيروتي

خط الهجوم : محمد صلاح – دزيكو.

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