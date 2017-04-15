صافرة الصباحي تُدير مواجهة الأهلي وأسوان

محمد الصباحي يدير مواجهة الأهلي وأسوان

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح طاقم حكام مباراة الأهلي أمام مضيفه أسوان والتي من المقرر أن تقام مساء الغد ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت اللجنة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي محمد الصباحي ويعاونه كلا من أحمد نوفل وسامي هلهل حاملي راية ومحمد هنادي حكما رابعا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي في تمام التاسعة والنصف غدا ، نظرا لإقامة مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة والتي تحوم الشكوك حول إقامتها أم تأجيلها.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت اليوم إلى أسوان والتي ضمت الجهاز الفني والإداري والطبي و22 لاعبا اختارهم حسام البدري المدير الفني للفريق لهذه المباراة.