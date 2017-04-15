ملخص ونتيجة ومشاهد وأهداف مباراة ريال مدريد وسبورتينج خيخون في الدوري الإسباني

ريال مدريد يحقق فوزا قاتلا على خيخون

حقق ريال مدريد فوزا مثيرا على مضيفه سبورتينج خيخون بثلاثية أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “الولينون” في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

تقدم أصحاب الأرض أولا عن طريق دوجي كوب في الدقيقة 14 ، ليدرك بعدها إيسكو التعادل لريال مدريد في الدقيقة 17 ، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني نجح ميكيل فيسكا في إضافة الهدف الثاني لخيخون في الدقيةق 50 ، ويتمكن بعده ألفارو موراتا من إدراك التعادل لريال مدريد في الدقيقة 59 ، وفي الدقيقة 90 عاد إيسكو وتمكن من إضافة الهدف الثالث للريال لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة مبتعدا في صدارة الترتيب ، بينما تجمد رصيد سبورتينج خيخون عند النقطة 22 في المركز الثامن عشر.