بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسبورتينج خيخون اليوم السبت 15-4-2017 في الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة سبورتينج خيخون وريال مدريد اليوم

يأمل ريال مدريد في مواصلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على سبورتينج خيخون اليوم السبت 15-4-2017.

ويحتضن ملعب “المولينون” مواجهة سبورتينج خيخون وريال مدريد في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

مشاهدة مباراة سبورتينج خيخون وريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة سبورتينج خيخون وريال مدريد في تمام الرابعة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل ريال مدريد هذا اللقاء محتلا صدارة الترتيب برصيد 72 نقطة ، بينما يدخل سبورتينج خيخون هذه المباراة في المركز الثامن عشر برصيد 22 نقطة.

سبورتينج خيخون وريال مدريد بث مباشر

ويطمح ريال مدريد في الابتعاد بصدارة ترتيب الليجا من خلال حصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم ، انتظارا لما ستسفر عنه مواجهة برشلونة أمام ريال سوسيداد التي ستقام مساء اليوم.

واختار زيدان قائمة لاعبيه لهذه المباراة حيث فضل إراحة الثلاثي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل خوفا عليهم من الإجهاد قبل المواجهة المرتقبة الثلاثاء المقبل أمام بايرن ميونيخ.

يوتيوب يالا شوت مباراة سبورتينج خيخون وريال مدريد اليوم 15-4-2017

ومن المقرر أن يطرأ على تشكيل الفريق الملكي تغييرات بالجملة ، إلا أن زيدان يلعب هذه المباراة من أجل الفوز ولا بديل عنه بالرغم من أن المباراة تقام خارج ملعب الريال.

أما فريق سبورتينج خيخون فيطمح هو الأخر لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم وإنقاذ نفسه من دوامة الهبوط للدرجة الثانية خاصة وأنه يحتل المركز الثامن عشر.

القنوات الناقلة لمباراة سبورتينج خيخون وريال مدريد

تنقل قناة بين سبورتس مباراة سبورتينج خيخون وريال مدريد في تمام الرابعة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

