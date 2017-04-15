ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما وأتلانتا في الدوري الإيطالي

روما يكتفي بالتعادل أمام أتلانتا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المواجهة القوية التي جمعت بين روما وضيفه أتلانتا في المباراة التي أقيمت بملعب “الأوليمبيكو” في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم أتلانتا بهدف أتلانتا بهدف نظيف عن طريق جاسمين كوريتش والذي أحرزه في الدقيقة 22 من عمر هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني نجح البوسني إيدين دزيكو في إدراك التعادل لروما في الدقيقة 50 من صناعة للمصري محمد صلاح ، لتمر الدقائق المتبقية دون جديد وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل رفع روما رصيده للنقطة 72 ، ليفقد نقطتين في صراعه مع المتصدر يوفنتوس ، كما رفع أتلانتا رصيده للنقطة 60 في المركز الخامس.