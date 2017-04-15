بث مباشر مشاهدة مباراة روما وأتلانتا اليوم السبت 15-4-2017 في الدوري الإيطالي

بث مباشر مباراة روما وأتلانتا اليوم السبت

يسعى روما لمواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم في الكالتشيو ومواصلة الضغط على المتصدر يوفنتوس وذلك عندما يستقبل ضيفه أتلانتا اليوم السبت 15-4-2017.

ويحتضن ملعب “الأوليمبيكو” مواجهة روما وأتلانتا في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

مشاهدة مباراة روما وأتلانتا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة روما وأتلانتا في تمام الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة – الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل روما هذا اللقاء محتلا المركز الثاني برصيد 70 نقطة بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة ، فيما يدخل أتلانتا المباراة محتلا المركز 59 في المركز الخامس.

روما وأتلانتا بث مباشر

ويسعى ذائ العاصمة الإيطالية لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط الهامة للتمسك بأمل المنافسة على اللقب بالرغم من صعوبته في ظل وجود فريق قوي مثل يوفنتوس.

ويعول الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما على مجموعة مميزة من اللاعبين في مباراة اليوم وفي مقدمتهم المصري محمد صلاح والبوسني إيدين دزيكو.

يوتيوب يالا شوت مباراة روما وأتلانتا اليوم 15-4-2017

أما فريق أتلانتا فيأمل في مواصلة مشواه المميز هذا الموسم والتمسك بدخول المربع الذهبي خاصة وأن الفارق مع لاتسيو صاحب المركز الرابع نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة روما وأتلانتا

تنقل قناة بين سبورتس مباراة روما وأتلانتا في تمام الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة – الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.

