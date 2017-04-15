ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ستوك سيتي وهال سيتي في الدوري الإنجليزي

رمضان صبحي يشاهد فوز ستوك على هال سيتي بثلاثية من على مقاعد البدلاء

استعاد ستوك سيتي نغمة الانتصارات مرة أخرى وذك بعدما نجح في تحقيق الفوز على ضيفه هال سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد “بريطانيا” ضمن مباريابت الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تقدم ستوك أولا عن طريق لاعبه ماركو أرناتوفيتش في الدقيقة 6 ، لينتهي هذا الشوط بهدف لصالح ستوك سيتي.

وفي الشوط الثاني نجح هاري ماغوير في إدراك التعادل لهال سيتي في الدقيقة 55 ، ليتمكن بعده البديل بيتر كراوتش في إحراز الهدف الثاني لستزك في الدقيقة 66 ، ليعزز بعده شاكيري من تقدم ستوك سيتي محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 80 ، لتنتهي المباراة بفوز ستوك سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم تشهد المباراة مشاركة المصري رمضان صبحي ، حيث تواجد على مقاعد البدلاء ولم يلجأ إليه المدير الفني مارك هيوز في تغييراته الثلاث.

وبهذا الفوز رفع ستوك سيتي رصيده إلى 39 نقطة احتل بهم المركز العاشر ،بينما تجمد رصيد هال سيتي عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.