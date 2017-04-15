بث مباشر مشاهدة مباراة ستوك سيتي وهال سيتي اليوم السبت 15-4-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ستوك سيتي وهال سيتي اليوم السبت

يتطلع ستوك سيتي للعودة لسكة الانتصارات مرة أخرى والتي ضل عنها في الجولات الأربعة الأخيرة وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه هال سيتي اليوم السبت 15-4-2017.

ويحتضن ستاد “بريطانيا” مواجهة ستوك سيتي وهال سيتي في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ستوك سيتي وهال سيتي

ومن المقرر أو تنطلق مباراة ستوك سيتي وهال سيتي في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل ستوك سيتي هذا اللقاء محتلا المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة ، بينما يدخل هال سيتي هذه المباراة في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

ستوك سيتي وهال سيتي بث مباشر

ويسعى أصحاب الأرض لاستعادة نغمة الانتصارات مجدا بعدما خسر الفريق مبارياته الأربع الأخيرة ، والتي كان أخرها على ملعبه أمام ليفربول في الجولة السابقة بهدف مقابل هدفين.

ويأمل المدرب الإنجليزي مارك هيوز في تحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة على سلم الترتيب ، وعدم الترنح للخلف خاصة وأن الفارق بينه وبين المركز المؤدية للهبوط ليس بالكبير.

يوتيوب يلا شوت مباراة ستوك سيتي وهال سيتي اليوم 15-4-2107

ومن المنتظر أن يدفع المدرب الإنجليزي بلاعبه المصري رمضان صبحي في مباراة اليوم ، على الرغم من مشاركته في المباراة الأخيرة كبديل.

وستكون مباراة اليوم مواجهة إنجليزية بنكهة مصرية حيث سيواجه رمضان صبحي لاعب ستوك زميله أحمد المحمدي لاعب هال سيتي.

بينما يتطلع هال سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مناطق الهيوط خاصة وأنه مهدد ، حيث يأمل الفريق في العودة بنتيحة جيدة.

القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وهال سيتي

تنقل قناة بين سبورتس مباراة ستوك سيتي وهال سيتي اليوم في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

