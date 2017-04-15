اتحاد الكرة يحدد شرطه الوحيد للموافقة على تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة

موافقة الأمن شرط تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة المصري بأن لجنة المسابقات لن توافق على تأجيل مباراة الزمالك أمام مصر المقاصة والمقرر إقامتها الأحد المقبل إلا في حالة رغبة الأمن في تأجيل المباراة.

وكان ناديا الزمالك والمقاصة قد أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة يطلبان تأجيل المباراة لكن اتحاد رمى الكرة في ملعب الأمن.

وأضاف المصدر بأن اتحاد الكرة يرفض تأجيل المباراة إلا أنه سيوافق في حالة رغبة الأمن في تأجيلها لتزامنها مع أعياد الأقباط.

والجدير بالذكر أن المباراة قد تأجلت قبل ذلك لمدة 24 ساعة حيث كان من المقرر أن تقام اليوم السبت لكن اتحاد الكرة قرر تأجيلها للغد إلا أن هناك طلب بتأجيل المباراة مرة أخرى.