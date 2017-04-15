بالصور.. بعثة الأهلي تطير إلى أسوان

بعثة الأهلي إلى أسوان

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أسوان استعدادا لمواجهة فريقها غدا في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري سفر لاعبيه قبل المباراة بيوم واحد على أن يخوض تدريبا واحدا على ملعب المباراة.

وضمت بعثة الأهلي 22 لاعبا وهم :

شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسام غالي، عبد الله السعيد وليد سليمان، أحمد حمودي، عمرو بركات، ميدو جابر، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: جونيور أجايي، كوليبالي، عمرو جمال.