بالفيديو.. مرتضى منصور يكشف الستار عن صفقات الزمالك الجديدة

الزمالك يدعم صفوفه بأربع صفقات نارية

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الستار عن الصفقات الجديدة التي يسعى الفارس الأبيض للتعاقد معها خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف فريقه بها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية أنع أجرى اتصالات مكثفة مع إدارة إنبي من أجل الحصول على خدمات عمرو مرعي مهاجم الفريق البترولي.

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن الصفقة على أبواب الانتهاء لصالح القلعة البيضاء وأنه حصل على موافقة اللاعب.

وأضاف مرتضى منصور أنه خاطب سمير حلبية رئيس نادي المصري من أجل الحصول على خدمات أحمد جمعة وأحمد كابوريا لاعبي الفريق البورسعيدي.

وأوضح رئيس الزمالك أن تصريحات حسام حسن بخصوص رفضه رحيل أي لاعب وتمسكه باللاعبين لا قيمة لها وأنه يخاطب رئيس النادي وليس المدير الفني.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته مشيرًا إلى أن الصفقة الرابعة والأخيرة للزمالك في موسم الانتقالات الصيفية سيكون مهاجم أجنبي وسيكون غيني بشكل كبير.