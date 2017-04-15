مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من التفاوض مع مدافع الأهلي

هل يفاوض الزمالك حسين السيد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موقف فريقه من التعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات صحفية أنه لا توجد أي اتصالات بين إدارة الزمالك ولاعب الأهلي خلال الفترة الماضية للتعاقد معه.

وأشار رئيس الزمالك أن القلعة البيضاء لا تحتاج حاليًا للتعاقد مع اللاعب في الموسم المقبل خاصة في ظل وجود أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيسر.

ويمتلك الزمالك كلًا من علي فتحي ومحمد ناصف في مركز الظهير الأيسر بالإضافة إلى أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق الصاعد الذي يؤدي بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة.

ويبدو أن حسين السيد بات على أبواب الرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل عدم مشاركته في المباريات.

يذكر أن الزمالك كان قد دخل من قبل في مفاوضات مع اللاعب للحصول على توقيعه قبل التعاقد مع علي فتحي ومحمد ناصف.