سويلم: الزمالك والمقاصة يرغبان في تأجيل المباراة

سويلك: تلقينا خطاب لتأجيل مباراة الزمالك والمقاصة

أكد العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري على تلقيه خطابا من قبل ناديا الزمالك ومصر المقاصة يطلبان تأجيل مواجهتمها والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري قد قررت تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ، حيث كان من المقرر أن تقام غدا قبل أن يتم تأجيلها ليوم الأحد ليعود كلا الناديان ويطلبان تأجيل المباراة.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بأن كلا الناديان طلبا تأجيل المباراة والأمن هو من سيحدد الموقف النهائي لها سواء بالتأجيل أو خوضها في موعدها.

وأضاف سويلم بأن هناك اتصالات تجرى حاليا مع الأمن لتأجيل المباراة والمهم هو إعلاء مصلحة الوطن.