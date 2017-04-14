بالفيديو.. باريس سان جيرمان يتخطى عقبة أنجيه بثنائية نظيفة

باريس سان جيرمان يواصل تشديد الخناق على موناكو بهدفين في أنجيه

واصل باريس سان جيرمان تشديد الخناق على صاحب الصدارة وذلك بعدما نجح في الفوز على مضيفه أنجيه بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب “جان بوين” في افتتاح مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

افتتح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أهداف المباراة محرزا الهدف الأول لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني عاد نفس اللاعب وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 84 ، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 74 نفطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن موناكو صاحب الصدارة ، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 39 في المركز الثاني عشر.