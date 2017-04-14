صلاح على رأس قائمة روما لمواجهة أتالانتا

محمد صلاح يزين قائمة روما لمواجهة أتالانتا

أعلن الإيطالي لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما قائمة فريقه التي اختراها لمواجهة ضيفه أتلانتا غدا في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”.

وشهدت قائمة ذئاب العاصمة الإيطالية تواجد المصري محمد صلاح.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمي: أليسون، لوبونت، تشيزيني.

خط الدفاع: مانولاس، ماريو روي، فازيو، فيرمايلين، بيريس، خوان جيسوس، روديجير، جيرسون.

خط الوسط: دي روسي، بيروتي، سترووتمان، جرينييه، باريديس، ناينجولان.

خط الهجوم: محمد صلاح، الشعراوي، توتي، دجيكو.