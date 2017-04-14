بالفيديو.. كهربا يسجل في فوز الاتحاد على القادسية برباعية

اتحاد جدة يحقق فوزا مثيرا على القادسية برباعية بمشاركة كهربا

حقق اتحاد جدة فوزا عريضا على القادسية بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين دوري جميل السعودي للمحترفين.

افتتح أحمد العكايشي أهداف المباراة محرزا الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 4 ، وأدرك بيسمارك فييرا التعادل للقادسية في الدقيقة 35 ، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 47 ، ليعود العكايشي ويضيف الهدف الثالث للاتحاد والثاني له في الدقيقة 59 ، ليقلص بعدها فيرير النتيجة محرزا الهدف الثاني له وللقادسية في الدقيقة 64 ، ليختتم عمار النجار النتيجة محرزا الهدف الرابع للاتحاد في الدقيقة 94 لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني مؤقتا ، بينما تجمد رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز العاشر.